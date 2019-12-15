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Ямайская красавица получила титул «Мисс мира-2019»

В Лондоне прошел финал конкурса красоты «Мисс мира-2019». Победительницей стала 23-летняя Тони-Энн Сингх из Ямайки.

Ямайская красавица получила титул «Мисс мира-2019»
Тони-Энн Сингх. Фото: instagram.com/toniannsingh

Девушка буквально с первых минут появления на сцене завоевала сердца публики. Тони-Энн учится в Университете штата Флорида, где изучает такие науки как психология и феминология. Помимо этого Сингх является волонтером, обожает готовить, ведет свой микроблог в социальной сети Instagram и прекрасно поет.

По мнению победительницы, она получила титул «Мисс мира-2019» не за счет своей красоты. Сама она привлекательной себя не считает, отмечая, что этот фактор последний в списке ее достоинств.

«Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное — поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Моя отличительная черта  это моя страсть помогать другим женщинам», — заявила ямайская красавица в беседе с жюри конкурса.

Отметим, почетное второе место досталось девушке из Франции Офели Мезино. Закрыла тройку лидеров жительница Индии Суман Ратансингх Раом. А россиянка Алина Санько не вошла даже в пятерку финалистов.

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Ямайская красавица получила титул «Мисс мира-2019»
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