Ямайская красавица получила титул «Мисс мира-2019»

Девушка буквально с первых минут появления на сцене завоевала сердца публики. Тони-Энн учится в Университете штата Флорида, где изучает такие науки как психология и феминология. Помимо этого Сингх является волонтером, обожает готовить, ведет свой микроблог в социальной сети Instagram и прекрасно поет.

По мнению победительницы, она получила титул «Мисс мира-2019» не за счет своей красоты. Сама она привлекательной себя не считает, отмечая, что этот фактор последний в списке ее достоинств.

«Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное — поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Моя отличительная черта это моя страсть помогать другим женщинам», — заявила ямайская красавица в беседе с жюри конкурса.

Отметим, почетное второе место досталось девушке из Франции Офели Мезино. Закрыла тройку лидеров жительница Индии Суман Ратансингх Раом. А россиянка Алина Санько не вошла даже в пятерку финалистов.