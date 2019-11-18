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«Быть лучше себя вчерашней»: Алина Санько показала платье для «Мисс Мира-2019»

20-летняя девушка также сообщила, кому отдаст денежный выигрыш в случае победы на конкурсе красоты.

«Быть лучше себя вчерашней»: Алина Санько показала платье для «Мисс Мира-2019»
Алина Санько. фото: globallookpress.com

В апреле состоялся престижный конкурс красоты «Мисс Россия». На этот раз корону из белого золота с драгоценными камнями и жемчугом стоимостью более одного миллиона долларов получила студентка из Ростовской области Алина Санько. Девушке удалось обойти 50 других претенденток на победу. Она также выиграла три миллиона рублей, которые получит в следующем году,  и спонсорский автомобиль.

Также теперь Санько должна представлять нашу страну в международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс вселенная». Уже в декабре 20-летней студентке предстоит вновь побороться за корону. И у нее есть все шансы снова обойти всех участниц. Она обладает идеальными параметрами при росте 175 см, а также не обделена талантами: рисует на полотне и увлекается поэзией. Также Алина никогда не делала пластику, а естественная красота особенно ценится в современном мире.

Перед поездкой в Лондон, где пройдет «Мисс мира», она усердно готовится к сессии, так как учится на 4 курсе архитектурного факультета. О своих соперницах Санько еще ничего не знает.

«Мы ещё не познакомились, но для меня нет соперниц — главное быть лучше себя вчерашней. Зачем тратить время и силы на конкуренцию?», — отметила девушка.

Однако она уже приготовила наряд, в котором появится на конкурсе. Как и в прошлый раз, Алина сделал ставку на синий цвет. Она показала платье в пол от Игоря Чапурина. «Я тоже участвовала в его разработке. В первую очередь, определила цвет — непременно синий, чтобы оттенял мои глаза. И силуэт, подчеркивающий фигуру и мою утончённость», — пояснила девушка. Она также призналась, что все денежные выигрыши, за прошлый конкурс и в случае победы в новом, отдаст своей маме, пишет издание «Комсомольская правда».

фото: Алена Мартынова, «Комсомольская правда»
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«Быть лучше себя вчерашней»: Алина Санько показала платье для «Мисс Мира-2019»
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