«Хватит врать!»: мама Лобачевой не поверила в алкоголизм дочери

В программе на НТВ «Секрет на миллион» обсудили алкогольную зависимость 46-летней Ирины Лобачевой, серебряного призера Олимпийских игр. Ее молодой супруг (на 17 лет младше) фигурист Иван Третьяков заявил, что звезда частенько прикладывается к бутылке и пьет какие-то таблетки. После этого спортсменка становится совершенно неадекватной.

Иногда, чтобы привести ее в чувства, он вынужден с силой удерживать ее на ногах и отводить под холодный душ. В период опьянения Лобачева якобы сама травмирует себя, поскольку не может стоять на ногах.

Фигуристка призналась, что раньше действительно употребляла алкоголь и успокоительные лекарства, однако синяки на ее теле чаще всего появляются из-за побоев супруга. Нередко возлюбленный запирает ее дома. Сейчас, уверяет она, алкоголя в ее жизни нет.

Мама звезды Антонина Лобачева поддержала свою дочь, появившись в студии «Секрета на миллион». В слова зятя об алкогольной зависимости наследницы она не поверила, поддержав решение дочери о разводе с супругом.

«Это не ее человек, он сядет за свой компьютер и играет. Они живут, как соседи. Ира мне говорила, что он поднимает на нее руку, и не раз. Но дело в том, что он со мной не общается, а если я напишу смс, чтобы он ее не трогал, он мне отвечает: «Она пьяная». Я ему пишу: «Хватит мне врать!» А он в ответ начинает меня оскорблять», — рассказала Антонина Васильевна.

По словам Лобачевой, ее родительницу Иван не раз «посылал на три буквы». Мама же убеждена, что ее зять ведет себя неправильно, ведь дочь не может быть алкоголичкой. Иногда она слышит несвязную речь Ирины по телефону, но женщина объясняет это тем, что спортсменка иногда принимает успокоительные лекарства. А еще у нее меняется голос после того, как она поплачет. Антонина Васильевна свято верит, что ее дочь бросила пить.