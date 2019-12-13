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Новой героиней программы «Секрет на миллион» станет Ирина Лобачева

Фигуристка расскажет об успехе в спорте и неприятностях с алкоголем.

Новой героиней программы «Секрет на миллион» станет Ирина Лобачева
Денис Матросов и Ирина Лобачева. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Уже в эту субботу звезда фигурного катания Ирина Лобачева появится в новом выпуске программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Женщина пообещала рассказать о своих успехах и поражениях в большом спорте, о мужчинах, о пристрастии к алкоголю и о детях.

Ирина добилась невероятно многого, она чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка России и заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, но мало кто знает, через какие ужасы и лишения ей пришлось пройти на своем пути к успешной карьере в спорте. Уже в 6 лет она встала на коньки, после чего ее жизнь превратилась в череду тренировок и соревнований, без настоящего детства.

Настоящий спорт не бывает без боли и Ирина ощутила это на себе, когда после успешных выступлений в одиночном катании у нее появилась невыносимая боль в коленях. Гениальным решением ее тренера был перевод Ирины в парное катание, где она добилась больших успехов.

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«Секрет на миллион»Ирина ЛобачеваЛера Кудрявцева
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Новой героиней программы «Секрет на миллион» станет Ирина Лобачева
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