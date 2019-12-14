У звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева родился внук

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев впервые стал дедом. У его 28-летнего сына Степана на свет появился наследник. Мальчика назвали необычным именем Эрик. Интересно, что сын актера почти ни с кем не поделился радостной новостью. Он считает, что счастье любит тишину.

Между тем в окружении артиста рассказывают, что сын Половцева ни на минуту не отходит от малыша. Он безумно счастлив, что стал папой.

Отметим, что сын Александра Половцева сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге в 2017 году. Его избранницу зовут Дарья. О торжестве рассказала мать молодого человека, актриса и продюсер Юлия Соболевская. Любопытно, что для свадьбы влюбленные тогда выбрали крайне необычные наряды. Они появились на праздничной церемонии в куртках-косухах.

Кстати, Александр Половцев и сам не так давно стал отцом. Его третья жена Эсана Муратова родила сына Андрея и через год дочку Яну. Актер, который не любит распространяться о личной жизни, скрывал информацию о рождении детей. Как говорил сам Половцев, после рождения сына многие стали злословить в его адрес. О рождении дочери Половцев рассказал только близким друзьям, сообщает «СтарХит».