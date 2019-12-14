НОВОСТИ

У звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева родился внук

Популярный актер впервые стал дедушкой.

У звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева родился внук
Александр Половцев впервые стал дедом/https://www.instagram.com/explore

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев впервые стал дедом. У его 28-летнего сына Степана на свет появился наследник. Мальчика назвали необычным именем Эрик. Интересно, что сын актера почти ни с кем не поделился радостной новостью. Он считает, что счастье любит тишину.

Между тем в окружении артиста рассказывают, что сын Половцева ни на минуту не отходит от малыша. Он безумно счастлив, что стал папой.

Отметим, что сын Александра Половцева сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге в 2017 году. Его избранницу зовут Дарья. О торжестве рассказала мать молодого человека, актриса и продюсер Юлия Соболевская. Любопытно, что для свадьбы влюбленные тогда выбрали крайне необычные наряды. Они появились на праздничной церемонии в куртках-косухах.

Кстати, Александр Половцев и сам не так давно стал отцом. Его третья жена Эсана Муратова родила сына Андрея и через год дочку Яну. Актер, который не любит распространяться о личной жизни, скрывал информацию о рождении детей. Как говорил сам Половцев, после рождения сына многие стали злословить в его адрес. О рождении дочери Половцев рассказал только близким друзьям, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПоловцевЗвездные детисериал "Улицы разбитых фонарей"Степан ПоловцевЭрик ПоловцевЮлия Соболевская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева родился внук
Интересно?
Поделись с друзьями: