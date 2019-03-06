«Постоянные интриги»: Александр Половцев раскритиковал проект «Последний герой»

Известный актер, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев нелестно высказался о проекте «Последний герой». Много лет назад он принял участие в этом шоу. Актер признался, что ему было очень непросто.

«Постоянные интриги», — заявил Половцев. По его словам, многие хотят остаться на проекте, поэтому и пытаются «подставить» партнеров по съемкам. Плюс везде на острове были камеры, поэтому, как считает актер, вести себя естественно в таких условиях очень проблематично.

Актер заметил, что он был даже рад, что достаточно быстро покинул проект. После он вернулся к нормальной работе. Сейчас Половцев в основном играет в разных картинах. А вот с театром он пока завязал. Половцев также ответил на вопрос считает ли он профессию актера тяжелой. По его словам, спасать людей и копать шахту – тяжело. «А быть актером, ну даже не знаю», — рассказал актер, слова которого приводит портал «СтарХит».