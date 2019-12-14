Шнуров обвинил Гагарину в неумении подбирать репертуар для подопечных на «Голосе»

Музыкант на повышенных тонах обратился к своей коллеге по сцене.

Музыкант Сергей Шнуров обвинил свою коллегу Полину Гагарину в неумении подбирать песни для своих подопечных на проекте «Голос». Напомним, что и Шнуров, и Гагарина являются наставниками на популярном шоу. Поводом для таких слов лидера группы «Ленинград» стала песня семнадцатилетней Аланы Чочиевой из команды Гагариной. Она спела хит Аллы Пугачевой «Опять метель».

Певцу не понравилось, что молодая девушка исполняет столь серьезную песню. «Почему выбор такой песни? Объясни мне», — заявил недовольный Шнуров, обращаясь к Гагариной.

Как считает музыкант, Гагарина и ее подопечная просто даже не понимают, о чем написана эта песня. Как сказал певец, он не переносит ложь в композициях. Любопытно, что на этапе нокаутов Полина Гагарина выбрала именно семнадцатилетнюю девушку, не прислушавшись к замечаниям Шнурова.

Не исключено, что такая реакция музыканта была вызвана тем, что Гагарина спасла участника команды Шнурова Ива Набиева. Он уже начал свою прощальную речь, когда неожиданно для многих Гагарина нажала на красную кнопку и оставила молодого человека в проекте.