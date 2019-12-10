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«Мы тут бомбу смастерили»: Сергей Шнуров посмеялся над решением WADA против России

По словам музыканта, унывать рано, лучше использовать появившиеся возможности.

«Мы тут бомбу смастерили»: Сергей Шнуров посмеялся над решением WADA против России
Сергей Шнуров. Фото: Золото Олег/Архив "КП"

Музыкант Сергей Шнуров в свойственной ему манере написал стихотворение, посвященное актуальным проблемам России. На этот раз он посвятил свое произведение всемирному антидопинговому агентству, которое 9 декабря 2019 года приняло решение на четыре года лишить нашу страну права участвовать в Олимпиадах и Международных соревнованиях, а также принимать эти соревнования у себя.

По словам исполнителя, не стоит унывать о суровых временах, стоит искать новые возможности в сложившейся ситуации. Ведь сэкономленные на подготовке к мировым чемпионатам деньги можно будет потратить на повышение зарплат нуждающимся, врачам и учителям. По его словам, сэкономить можно не миллионы, а целые миллиарды, кому вообще нужен этот спорт? Также артист заявил, что пока весь остальной мир будет наслаждаться спортом в полной мере, Россия не будет терять времени зря и займется развитием оборонно-промышленного комплекса.

«Мы тут бомбу смастерили», — пишет Сергей Шнуров.

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«Мы тут бомбу смастерили»: Сергей Шнуров посмеялся над решением WADA против России
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