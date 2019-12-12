Звездный стиль

Боярская вышла в свет в элегантном платье с необычными рукавами

Актриса посетила новогодний светский вечер.

Боярская вышла в свет в элегантном платье с необычными рукавами
Елизавета Боярская. фото: globallookpress.com/

Елизавета Боярская относится к тому числу звезд, которые редко говорят о личной жизни и не делятся снимками в бикини в соцсетях. Она, как ее отец, снимается в кино, а также воспитывает двоих сыновей вместе с мужем, Максимом Матвеевым. Поклонники не устают любоваться ее утонченной красотой. Не так давно она позволила себе оголиться на фотосессии, хотя обычно даже в кино предпочитает не раздеваться.

33-летняя Елизавета умеет подчеркивать свои достоинства с помощью лаконичных, женственных образов. Светские мероприятия она посещает редко, но перед праздниками даже дочь Боярского решила выйти в свет. Она посетила новогодний вечер, который прошел в Hotel Astoria. Для появления на публике артистка выбрала черное эффектное платье в пол. Пикантности образу придали причудливые рукава и юбка с разрезом. Наряд позволил девушке показать изящные ноги и тонкие руки.

«Открыли череду рождественских, новогодних вечеров! В чудесном месте Астория, в прекрасной компании, с проникновенной музыкой и выдающейся литературой. Спасибо Irada Vovnenko за приглашение», — написала актриса.

Боярская произвела неизгладимое впечатление на поклонников. Они одарили ее комплиментами и восхитились красотой знаменитости. «Вау!!! Очень красивая! Как всегда!», «Обычная девушка — с улыбкой богини», «Ой, как на маму Ларису похожа», «Елизавета, вы очень красивая и элегантная!», «Да чего же прекрасная и породистая женщина! Лиза, вы чудесны», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Елизавета появилась на публике в алом комбинезоне. В ярком наряде она пришла на съемку передачи «Сегодня вечером», в котором также принял участие ее отец. Он даже в студии не стал расставаться со своим любимым аксессуаром — шляпой.

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Боярская вышла в свет в элегантном платье с необычными рукавами
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