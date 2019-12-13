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Финансирует армию родственников: София Ротару купила трактор брату

Концертный директор исполнительницы Сергей Лавров рассказал, кого спонсирует его подопечная.

Финансирует армию родственников: София Ротару купила трактор брату
Ротару помогает родственникам/http://globallookpress.com/

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что он очень удивлен информации о финансировании певицей украинских военных. Как сказал директор, звезда действительно финансирует армию – армию родственников. Кроме того, сейчас исполнительница зарабатывает не такие большие деньги, как раньше.

«Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату», — заявил Сергей Лавров.

Как заметил концертный директор Ротару, в год сейчас исполнительница порой не дает и десяти концертов. Гонорар за одно выступление — 50 тысяч евро. Часть денег уходит на содержание коллектива, запись новых песен и костюмы. Как добавил Лавров, звезда никогда не выходит на сцену в одном наряде. Причем и своему балету покапает обновки. В этом плане, как выразился Лавров, она сумасшедшая.

Директор звезды добавил, что даже если бы София Ротару купалась в богатствах, то уж точно не стала бы вкладывать деньги в спонсирование войны. Она очень миролюбивый человек, выступающий против любых конфликтов, решающихся военным путем, сообщает «Собеседник».

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Финансирует армию родственников: София Ротару купила трактор брату
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