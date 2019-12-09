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Максакова вслед за Ротару решила подзаработать в России

Оперная певица считает, что отношения между Россией и Украиной уже позволяют это сделать.

Максакова вслед за Ротару решила подзаработать в России
Мария Максакова. YouTube-шоу Киселева, стоп-кадр.

Оперная звезда Мария Максакова сообщила, что хочет приехать в Россию. Она уверена, что ее встретят нормально.

Свое заявление певица сделала на YouTube-шоу Евгения Киселева, который, как и она, проживает в Украине. Программа была посвящена эмигрантам, которые, переехав в Незалежную, поняли, что жизнь здесь не такая сладкая, как казалось.

Непросто пришлось и Максаковой, проживающей в Украине уже три года. По ее словам, все хорошие рабочие места там уже заняты своими и приезжим в стране официально не рады. Певица по большей части выступает в Харькове, а не в Киеве, где живет. Мария не исключает, что вскоре приедет в Россию.

«Я вижу, что отношения начинают понемногу улучшаться, поэтому я могу выступить в России», — заявила звезда.

При этом она призналась, что раньше у нее не было ни капли желания «развлекать россиян».

Кстати, вполне возможно, что наши люди встретят сбежавшую звезду с распростертыми объятиями. Ведь несмотря на суровые предсказания скептиков, Софию Ротару россияне приняли с искренним радушием.

Напомним, зимой 2016 года Мария Максакова уехала из России вместе с мужем Денисом Вороненковым, бывшим депутатом Госдумы РФ. Он скрывался от следствия по подозрению в мошенничестве, находился в международном розыске и публично выступал с критикой российских властей. В 2017 году муж звезды был убит в центре Киева. Организатором преступления назвали первого супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина.

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Максакова вслед за Ротару решила подзаработать в России
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