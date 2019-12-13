«Это наше общее взрослое решение»: Женя Малахова объяснила причины развода с Давлетьяровым

Певица и актриса Женя Малахова, которая получила известность благодаря работе в группе Reflex, стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В студии программы она объяснила, почему развелась с кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Вместе они были шесть лет. Режиссер на 27 лет старше Малаховой.

«Мы поженились буквально через полгода после знакомства. Когда приходит любовь, то все остальное уходит на второй план. А любовь, она бывает разная. Главное — ее обрести. Несчастны те люди, которые не испытывают любовь», — заявила звезда.

Как сказала Женя Малахова, причиной их расставания стала вовсе не разница в возрасте, как считают некоторые. «Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья – это самое главное. Люди сходятся, расходятся – это нормально. Это не было только моим решением расстаться. Это наше общее взрослое решение. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегодня такая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной. В этом и есть жизнь. Никакое имущество мы не делим, как говорят. У нас нет детей, поэтому и делить нечего», — сказала Женя Малахова.

Также она заметила, что люди всегда будут что-то говорить о ней и бывшем муже. Сама она не обижается на это. «Мне все равно. От меня просто отлетает», — заметила исполнительница.