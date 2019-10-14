НОВОСТИ

Женя Малахова ушла от мужа, который был старше ее на 28 лет

Отношения певицы и актрисы с режиссером Ренатом Давлетьяровым зашли в тупик.

Женя Малахова ушла от мужа, который был старше ее на 28 лет
Женя Малахова рассталась с режиссером Давлетьяровым/globallookpress.com

Известная певица и актриса 30-летняя Женя Малахова после шести лет брака рассталась со своим известным супругом — 58-летним режиссером Ренатом Давлетьяровым. В окружении пары рассказали, что девушка, которая стала известна еще по выступлениям в группе Reflex, собрала вещи и съехала из их общей квартиры.

Женя Малахова. Фото
Женя Малахова разводится с мужем/globallookpress.com

Как сказали знакомые Малаховой, и она, и режиссер делали попытки спасти семью, но у них ничего не получилось. Добавим, что совместных детей у пары нет. Одной из главных причин, которые приводили к противоречиям, стала большая разница в возрасте.

На данный момент известно, что супруги готовят документы в суд, который должен поставить точку в их браке. При этом все отмечают, что именно благодаря режиссеру Женя Малахова получила несколько знаковых ролей в кино. В любом случае она должна быть благодарна супругу, который раскрыл ее актерский потенциал.

Кстати, ранее сам Давлетьяров отмечал, что в работе на съемочной площадке он очень придирчив. Порой от него доставалось и любимой жене, которая слышала массу критики в свой адрес, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Группа ReflexЖеня МалаховаРенат Давлетьяров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Женя Малахова ушла от мужа, который был старше ее на 28 лет
Интересно?
Поделись с друзьями: