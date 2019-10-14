Женя Малахова ушла от мужа, который был старше ее на 28 лет

Известная певица и актриса 30-летняя Женя Малахова после шести лет брака рассталась со своим известным супругом — 58-летним режиссером Ренатом Давлетьяровым. В окружении пары рассказали, что девушка, которая стала известна еще по выступлениям в группе Reflex, собрала вещи и съехала из их общей квартиры.

Как сказали знакомые Малаховой, и она, и режиссер делали попытки спасти семью, но у них ничего не получилось. Добавим, что совместных детей у пары нет. Одной из главных причин, которые приводили к противоречиям, стала большая разница в возрасте.

На данный момент известно, что супруги готовят документы в суд, который должен поставить точку в их браке. При этом все отмечают, что именно благодаря режиссеру Женя Малахова получила несколько знаковых ролей в кино. В любом случае она должна быть благодарна супругу, который раскрыл ее актерский потенциал.

Кстати, ранее сам Давлетьяров отмечал, что в работе на съемочной площадке он очень придирчив. Порой от него доставалось и любимой жене, которая слышала массу критики в свой адрес, сообщает «СтарХит».