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Масштабнее «Престолов»: Netflix показал финальный трейлер сериала «Ведьмак»

Долгожданный проект совсем скоро появится на экранах мониторов.

Масштабнее «Престолов»: Netflix показал финальный трейлер сериала «Ведьмак»
Генри Кавилл. Фото: Cheriss May/Global Look Press

12 декабря компания Netflix в своем официальном YouТube-аккаунте опубликовала очередной и, судя по всему, финальный трейлер долгожданного сериала «Ведьмак», снятому по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского.

Фанаты компьютерной игры, не удивляйтесь, создатели сериала не раз говорили, что события первого сезона затронут только первую книгу «Последнее желание», никакой вам «Дикой Охоты». Хотя, учитывая, что сериал еще до выхода в свет первой серии официально продлили на второй сезон, возможно все.

В новом трейлере зрителям за две минуты показали падение королевства Цинтра, которое захватывают войска Нильфгаарда. Премьера состоится уже двадцатого декабря, в один день с выходом последнего эпизода «Звездных войн».

 

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Тэги:

"Ведьмак"NetflixГенри Кавилл
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Масштабнее «Престолов»: Netflix показал финальный трейлер сериала «Ведьмак»
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