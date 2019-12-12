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Поддержать вдову и дочерей: Путин приехал на прощание с Лужковым

В храм Христа Спасителя в Москве продолжают прибывать люди.

Поддержать вдову и дочерей: Путин приехал на прощание с Лужковым
6 июля 2007 года. Инаугурация Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Владимир Путин прибыл на прощание с мэром Юрием Лужковым. Президент России появился в стенах храма Христа Спасителя после проведенного патриархом Кириллом отпевания. Политический лидер возложил букет красных роз к основанию гроба, а затем подошел к вдове Елене Батуриной и ее дочерям. Путин поспешил поддержать безутешных женщин и сказал каждой из них несколько слов. После этого он уселся на специально приготовленное рядом с Батуриной место.

Все это время, пока к гробу продолжали стекаться неравнодушные, Владимир Владимирович находился рядом с семьей мэра, разговаривая с ними. Спустя несколько минут он вынужден был распрощаться с вдовой.

Напомним, что церемония продлится в храме до 14 часов. После этого процессия отправится на Новодевичье кладбище, где Лужкова похоронят рядом с бывшим премьером Евгением Примаковым. Предать тело экс-мэра земле планируется в закрытом режиме.

Тем временем КП отмечает, что на самом кладбище готовятся к следующему этапу траурного мероприятия. Там подчеркивают, что ожидается прибытие большого количества людей. Рабочие укрепили стенки ямы, уже установили ритуальный лифт.

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Поддержать вдову и дочерей: Путин приехал на прощание с Лужковым
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