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Без прощальных слов: Олег Газманов возложил цветы к гробу Юрия Лужкова

Ранее артист отмечал, что тесно знал бывшего управленца.

Без прощальных слов: Олег Газманов возложил цветы к гробу Юрия Лужкова
Москва. Цветы у здания мэрии в память о бывшем мэре города Юрии Лужкове. Фото: КП/Фролов Михаил

Олег Газманов приехал в храм Христа Спасителя, чтобы возложить цветы к гробу скончавшегося 10 декабря экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Ранее артист отмечал в личном микроблоге, что шокирован новостью о внезапной кончине политика. Газманов подчеркивал, что знал Юрия Лужкова лично и может сказать о нем исключительно хорошее.

Отметим, что Газманов появился буквально за несколько минут перед началом отпевания. Заслуженный артист в одиночестве проследовал к закрытому гробу, в котором покоится Лужков, а затем возложил к нему огромный букет красных гвоздик. Не обошел вниманием певец и безутешную вдову Елену Батурину – ей он передал фотографию, а затем крепко обнял в знак поддержки. Приобнял Газманов и дочерей Лужкова, которые находились рядом с тот момент, отмечает спецкор Teleprogramma.pro. От прощального слова Газманов воздержался.

 

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Олег Газмановпохороны ЛужковаУмер Юрий ЛужковХрам Христа Спасителя
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Без прощальных слов: Олег Газманов возложил цветы к гробу Юрия Лужкова
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