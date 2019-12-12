Без прощальных слов: Олег Газманов возложил цветы к гробу Юрия Лужкова

Олег Газманов приехал в храм Христа Спасителя, чтобы возложить цветы к гробу скончавшегося 10 декабря экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Ранее артист отмечал в личном микроблоге, что шокирован новостью о внезапной кончине политика. Газманов подчеркивал, что знал Юрия Лужкова лично и может сказать о нем исключительно хорошее.

Отметим, что Газманов появился буквально за несколько минут перед началом отпевания. Заслуженный артист в одиночестве проследовал к закрытому гробу, в котором покоится Лужков, а затем возложил к нему огромный букет красных гвоздик. Не обошел вниманием певец и безутешную вдову Елену Батурину – ей он передал фотографию, а затем крепко обнял в знак поддержки. Приобнял Газманов и дочерей Лужкова, которые находились рядом с тот момент, отмечает спецкор Teleprogramma.pro. От прощального слова Газманов воздержался.