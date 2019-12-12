Партнеры Сергея Нетиевского перешли на сторону «Уральских пельменей»

Директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что компания бывшего лидера команды Сергея Нетиевского «Идея фикс Медиа» потерпела поражение в очередном суде. Организация пыталась отсудить у участников шоу почти 69 миллионов рублей.

Как сказал Евгений Орлов, даже партнеры Нетиевского из «ВБД Групп» приняли сторону «Уральских пельменей». Директор добавил, что Нетиевский был лично в суде. Он критиковал всех участников нынешнего шоу. Причем во многочисленных интервью, как сказал Орлов, он называет их друзьями. Якобы все противоречия у него с участниками шоу остались в прошлом.

Сам Нетиевский сказал, что точку в этой истории ставить рано. Он будет подавать апелляцию на решение Арбитражного суда столицы. Шоумен отметил, что на заседаниях не были представлены оригиналы новых документов, исходя из которых стал возможен взаимозачет займов на 68 миллионов рублей. Как считает Нетиевский, возможно, все документы фальсифицированы.

Добавим, что ранее Нетиевский говорил о займах, которые «Идея фикс Медиа» безвозвратно отдала лидерам команды. При этом юморист утверждал, что Орлов провел сделку без согласования с акционерами компании, сообщает Ura.ru.