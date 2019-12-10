Брекоткин признал, что Нетиевский был «генератором идей» в «Уральских пельменях»

По словам шоумена, дальнейшее сотрудничество с бывшим директором сейчас невозможно.

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что бывший директор юмористического коллектива Сергей Нетиевский действительно очень талантливый человек.

«Сложно отрицать, что он был хорошим генератором производственных идей, но случились такие вещи, которые сделали наше дальнейшее сотрудничество невозможным», — сказал Дмитрий Брекоткин.

Также он отметил, что в ближайшем будущем «Уральские пельмени» буду обновлять состав коллектива. К примеру, еще один член команды Сергей Ершов заметил, что в шоу может попасть любой человек с улицы. Шанс есть у каждого. Главное — себя проявить.

А вот о деятельности еще одной бывшей звезды шоу Юлии Михалковой Дмитрий Брекоткин высказался негативно. Юмористу не понравился вопрос, который задала девушка на пресс-конференции с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Михалкова, как известно, поинтересовалась, будут ли власти привлекать к пиару национальных проектов медийных лиц, сообщают «Моменты».