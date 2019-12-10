«Серьезные проблемы в будущем»: Сябитова прокомментировала новый брак Петросяна

Известная телесваха Роза Сябитова прокомментировала неравный брак Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Напомним, в начале декабря появилась информация, что пара расписалась, хотя у 74-летнего юмориста еще много нерешенных финансовых вопросов с его бывшей супругой Еленой Степаненко.
Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» написала в Instagram, что журналисты обратились к ней за комментарием по поводу пятого бракосочетания Петросяна. Свое мнение она решила опубликовать для всех.
«С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены — взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям, — рассуждает Сябитова. — Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам».
Сваха отметила, что Брухунова аж на 44 года младше своего супруга (ей 30 лет). Остается надеяться, что все обстоит именно так, как говорит Роза Раифовна. Напомним, что брак Ивана Краско с молодой ученицей распался уже через три года. Правда, там разница в возрасте была в 60 лет.