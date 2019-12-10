«Серьезные проблемы в будущем»: Сябитова прокомментировала новый брак Петросяна

Известная телесваха Роза Сябитова прокомментировала неравный брак Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Напомним, в начале декабря появилась информация, что пара расписалась, хотя у 74-летнего юмориста еще много нерешенных финансовых вопросов с его бывшей супругой Еленой Степаненко.

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» написала в Instagram, что журналисты обратились к ней за комментарием по поводу пятого бракосочетания Петросяна. Свое мнение она решила опубликовать для всех.

«С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены — взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям, — рассуждает Сябитова. — Я же за равные браки и по возрасту, и по деньгам».

больше по теме Степаненко заявила, что женитьба Петросяна не отразится на их судебном деле Юмористка до сих пор делит с Евгением Вагановичем совместно нажитое имущество.

Сваха отметила, что Брухунова аж на 44 года младше своего супруга (ей 30 лет). Остается надеяться, что все обстоит именно так, как говорит Роза Раифовна. Напомним, что брак Ивана Краско с молодой ученицей распался уже через три года. Правда, там разница в возрасте была в 60 лет.