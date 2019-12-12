НОВОСТИ

Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за парня, который старше ее на девять лет

Дочь актрисы Любови Толкалиной счастлива со своим избранником.

Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за парня, который старше ее на девять лет
Дочь Толкалиной вышла замуж/https://www.instagram.com/welcometomaria/?utm_source=ig_embed

Дочь актрисы Любовь Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария вышла замуж. Напомним, что девушке сейчас 18 лет. Ее избраннику — 27. О том, что свадьба уже состоялась, проговорилась сама Любовь Толкалина в социальных сетях, ответив одному из своих знакомых, что ее дочь уже замужем.

Известно, что мужчину, за которого Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж, зовут Никита. С Машей он познакомился чуть больше года назад на Киевском вокзале. Сама Любовь Толкалина полностью одобряет выбор наследницы.

Не так давно в одной из бесед с журналистами Мария Михалкова-Кончаловская рассказывала, что долго не знакомила избранника со звездными родителями. Правда, причина вовсе не в том, что он мог им не понравиться. Наоборот, она боялась, как Никита оценит ее родных.

Мария Михалкова-Кончаловская отметила, что мама сразу одобрила ее выбор. Никита ей нравится. А вот Егор Кончаловский занял, так сказать, выжидательную позицию. Дочери он сказал, что ее избранника не может оценивать объективно. Она всегда для него будет маленькой Машей, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-Кончаловская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за парня, который старше ее на девять лет
Интересно?
Поделись с друзьями: