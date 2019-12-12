Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за парня, который старше ее на девять лет

Дочь актрисы Любовь Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария вышла замуж. Напомним, что девушке сейчас 18 лет. Ее избраннику — 27. О том, что свадьба уже состоялась, проговорилась сама Любовь Толкалина в социальных сетях, ответив одному из своих знакомых, что ее дочь уже замужем.

Известно, что мужчину, за которого Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж, зовут Никита. С Машей он познакомился чуть больше года назад на Киевском вокзале. Сама Любовь Толкалина полностью одобряет выбор наследницы.

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Не так давно в одной из бесед с журналистами Мария Михалкова-Кончаловская рассказывала, что долго не знакомила избранника со звездными родителями. Правда, причина вовсе не в том, что он мог им не понравиться. Наоборот, она боялась, как Никита оценит ее родных.

Мария Михалкова-Кончаловская отметила, что мама сразу одобрила ее выбор. Никита ей нравится. А вот Егор Кончаловский занял, так сказать, выжидательную позицию. Дочери он сказал, что ее избранника не может оценивать объективно. Она всегда для него будет маленькой Машей, сообщает «СтарХит».