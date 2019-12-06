«Маминого мужчину зовут Саймон»: дочь Толкалиной высказалась о возлюбленном актрисы

По словам Марии Михалковой-Кончаловской, она уже познакомилась с любимым человеком своей матери.

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, 18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская, опровергла слухи, что ее мать встречается с женатым мужчиной. Напомним, недавно звезда опубликовала снимок, на котором изображена с возлюбленным. При этом она сказала, что ее сердце уже четыре года живет в самом центре столицы Великобритании.

Между тем, имя возлюбленного Толкалина не назвала. Поклонники же сделали предположение, что это Брайан Финнеган, уроженец Северной Ирландии. Причем выяснилось, что мужчина женат на мексиканке Еве Роа. И у них есть совместный сын Олин. Сейчас стало ясно, что это вовсе не Финнеган.

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«Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано. Они с Брайаном абсолютно не похожи!» — сказала дочь Любови Толкалиной.

Девушка отметила, что ее мать опубликовала не самое удачное фото, когда представляла возлюбленного. Снимок был сделан при плохом освещении. Дочь Любови Толкалиной отметила, что ей хотелось бы прекратить все домыслы насчет своей матери, поэтому она и решила рассказать о мужчине представителям прессы, сообщает «СтарХит».