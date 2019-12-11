«Он продлил мне жизнь на сцене»: Понаровская вспомнила свой роман с Павлиашвили

Певица Ирина Понаровская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о своем близком друге, исполнителе Сосо Павлиашвили. В середине восьмидесятых годов у звезд был непродолжительный роман. Именно Павлиашвили записал для Ирины целый альбом песен.

«Целиком альбом его песен был записан. Это талантливейший человек. Он продлил мне жизнь на сцене. Я хотела тогда в середине восьмидесятых уходить. Может, какой-то был период, что я устала. Сын как раз родился. Я отдавала многое ребенку. Была какая-то хроническая усталость. Были сомнения, что делать дальше. Мысли такие меня посещали — уйти. С появлением новых песен все изменилось. Он меня остановил. С Сосо пришел ответ, как жить дальше. Меня вернули на сцену», — сказала исполнительница.

Именно Павлиашвили написал одну из самых знаменитых песен исполнительницы «Ты мой Бог». «Эту композицию я всю жизнь пою своему сыну. Любовь, она и есть любовь», — сказала звезда.

При этом она отметила, что они ничего плохого никогда с Павлиашвили друг другу не делали. «Так сложилось, что мы расстались. Вот и все», — заявила Ирина Понаровская.