НОВОСТИ

«Он продлил мне жизнь на сцене»: Понаровская вспомнила свой роман с Павлиашвили

По словам исполнительницы, она многим обязана этому исполнителю.

«Он продлил мне жизнь на сцене»: Понаровская вспомнила свой роман с Павлиашвили
У Павлиашвили был роман с Понаровской/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Понаровская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о своем близком друге, исполнителе Сосо Павлиашвили. В середине восьмидесятых годов у звезд был непродолжительный роман. Именно Павлиашвили записал для Ирины целый альбом песен.

«Целиком альбом его песен был записан. Это талантливейший человек. Он продлил мне жизнь на сцене. Я хотела тогда в середине восьмидесятых уходить. Может, какой-то был период, что я устала. Сын как раз родился. Я отдавала многое ребенку. Была какая-то хроническая усталость. Были сомнения, что делать дальше. Мысли такие меня посещали — уйти. С появлением новых песен все изменилось. Он меня остановил. С Сосо пришел ответ, как жить дальше. Меня вернули на сцену», — сказала исполнительница.

Именно Павлиашвили написал одну из самых знаменитых песен исполнительницы «Ты мой Бог». «Эту композицию я всю жизнь пою своему сыну. Любовь, она и есть любовь», — сказала звезда.

При этом она отметила, что они ничего плохого никогда с Павлиашвили друг другу не делали. «Так сложилось, что мы расстались. Вот и все», — заявила Ирина Понаровская.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ПонаровскаяПрограмма "Судьба человека"Сосо Павлиашвили
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он продлил мне жизнь на сцене»: Понаровская вспомнила свой роман с Павлиашвили
Интересно?
Поделись с друзьями: