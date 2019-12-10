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«Я не меняла мужчин, как перчатки»: Понаровская благодарна мужьям за совместные годы

По словам исполнительницы, каждый из трех супругов ей многое дал.

«Я не меняла мужчин, как перчатки»: Понаровская благодарна мужьям за совместные годы
Понаровская благодарна своим мужьям/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Понаровская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что благодарна каждому из своих мужей. Исполнительница трижды была замужем.

Первый ее супруг — руководитель ВИА «Поющие гитары» Григорий Клеймиц. Второй муж — джазовый певец Вейланд Родд-младший. От него певица родила сына. Третьим супругом звезды стал Дмитрий Пушкарь — член президиума Российского общества урологов.

«С первым мужем мы познакомились в «Поющих гитарах». Он на пять-шесть лет старше. Днем, когда мы были на гастролях, я занималась на рояле. Я так уставала, что никаких гулянок у меня не было. Ребята, конечно, гуляли. Я как-то умела всегда жить свою жизнь. Но папа сказал: «Если ты однажды впустила мужчину в гостиничный номер, то будь ко всему готова», — сказала Ирина Понаровская.

Как отметила звезда, она влюбилась в талант Клеймица. «Даже когда мы расстались, то я вычеркнула из головы все плохое, что было. Дай бог, чтобы каждую женщину любили, как меня. Я не меняла мужчин, как перчатки. У меня были только мужья. Да, нас развела жизнь. Но всем своим мужчинам скажу: «Спасибо, что вы были в моей жизни». Один дал талант на сцене, второй сына, третий — изумительную жизнь. Я не хочу до конца помнить, из-за чего мы расстались. Я чувствую себя счастливой женщиной», — сказала певица.

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Вейланд Родд-младшийГригорий КлеймицДмитрий ПушкарьИрина ПонаровскаяПрограмма "Судьба человека"
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«Я не меняла мужчин, как перчатки»: Понаровская благодарна мужьям за совместные годы
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