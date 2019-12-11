«Пожалейте меня»: Понаровская объяснила, почему прекратила общение с приемной дочерью

Певица высказалась о Бетти-Анастасии, с которой не общается почти двадцать лет.

Певица Ирина Понаровская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей приемной дочери Бетти-Анастасии. Напомним, что в 1983 году за кулисы к звезде эстрады прокралась 18-летняя пэтэушница и сунула ей годовалого темнокожего ребенка, которого она родила от заезжего африканца. До четырех лет Понаровская воспитывала девочку. Кстати, через год после появления в ее семье девочки она родила своего ребёнка – сына Энтони.

При этом тогдашний муж звезды, джазовый певец Вейланд Родд-младший, избивал девочку. В четыре года ее было решено определить в детдом, потому что у Понаровской было много гастролей и воспитывать ребенка не было никакой возможности. Когда девочке исполнилось 16 лет, приемная мать про нее вспомнила. Бетти-Анастасию взяли в семью обратно. Однако вскоре на девочку стали поступать кляузы. Мать певицы и домработницы говорили, что Бетти-Анастасия ворует драгоценности и даже соблазняет сына певицы. В итоге девушку снова выставили за дверь.

«Это было. Но вот обсуждение этого момента я закрыла. Это давно было. Этот вопрос очень для меня непростой. И скажу вам честно и искренне, я не знаю, насколько я была права. У меня был тогда какой-то бешеный инстинкт самосохранения. Я была мама-львица. Я за своего сына не знаю, что могла бы сделать», — заявила Ирина Понаровская.

При этом ведущий Борис Корчевников отметил: «Вы же тогда стали для этой девочки как родная и стали для нее мамой». «Да. Это все, что я могу сказать. Давайте эту тему отпустим. Пожалейте меня», — заметила она.