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«Много за эти годы поняла»: Понаровская возвращается на сцену спустя десять лет

В следующем году состоится выступление звезды в Санкт-Петербурге.

«Много за эти годы поняла»: Понаровская возвращается на сцену спустя десять лет
Понаровская возвращается на сцену/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Понаровская, которая не выступала перед широкой аудиторией последние десять лет, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что возвращается на сцену. В следующем году яркая исполнительница, которой сегодня уже 66, даст большой концерт в Санкт-Петербурге. «Это будет не из категории феерического возвращения. Я очень дозировано подаю себя публике», — сказала звезда.

Ирина Понаровская. Фото
Понаровская возвращается на сцену/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

По словам исполнительницы, последние десять лет она жила спокойной жизнью. «За сорок с лишним лет на сцене я устала. Жила последние годы без лишней шумихи. Чувствовала себя прекрасно в этом состоянии. Сейчас я продолжаю воспитывать внуков. Кормлю их, меняю памперсы. С огромным желанием этим занимаюсь. Получаю удовольствие от жизни», — заметила певица.

По ее словам, у нее в голове произошло переосознание всего и вся. «Много за эти годы поняла. Моя главная сейчас позиция в жизни – отдавать саму себя своим близким», — сказала Ирина Понаровская.

Отметим, что певица стала далеко не первой звездой, кто возвращается на сцену за последнее время. Ранее об этом сказала певица Наталья Ветлицкая, которая последние 15 лет жила в Испании. Также стала часто появляться перед публикой Жанна Агузарова, о которой в последние годы также было мало новостей.

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Ирина ПонаровскаяПрограмма "Ты не поверишь!"Санкт-Петербург
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«Много за эти годы поняла»: Понаровская возвращается на сцену спустя десять лет
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