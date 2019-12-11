Петросян после свадьбы взял в театр Жорина вместо жены

Юморист Евгений Петросян впервые вышел в свет после свадьбы со своей тридцатилетней помощницей Татьяной Брухуновой. Правда, любитель театральных постановок появился на публике не с любимой супругой, а со своим адвокатом Сергеем Жориным.
Юрист на своей страничке поблагодарил друга за приглашение на потрясающую премьеру. Вместе они побывали на сцене театра имени Табакова.
«Великолепная игра актеров. К сожалению, очень редко бываю в театре. Обычно в 19 часов у нас разгар рабочего дня и нужен повод, чтобы вырваться раньше. Поэтому, мои прелестные подписЧИЦЫ(!!!) — если будете собираться в театр, не забудьте пригласить любимого адвоката!» — заметил Сергей Жорин.
Напомним, что несколько дней назад стало известно о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Сами они, правда, пока эту информацию не подтверждали. Надо добавить, что на их личных страничках в соцсетях так и не было до сих пор ни одной совместной фотографии.