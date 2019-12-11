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Петросян после свадьбы взял в театр Жорина вместо жены

Известный адвокат отметил, что для него это первый поход в культурное учреждение с мужчиной.

Петросян после свадьбы взял в театр Жорина вместо жены
Петросян вышел в свет с Жориным, а не с женой/http://globallookpress.com/

Юморист Евгений Петросян впервые вышел в свет после свадьбы со своей тридцатилетней помощницей Татьяной Брухуновой. Правда, любитель театральных постановок появился на публике не с любимой супругой, а со своим адвокатом Сергеем Жориным.

Юрист на своей страничке поблагодарил друга за приглашение на потрясающую премьеру. Вместе они побывали на сцене театра имени Табакова.

«Великолепная игра актеров. К сожалению, очень редко бываю в театре. Обычно в 19 часов у нас разгар рабочего дня и нужен повод, чтобы вырваться раньше. Поэтому, мои прелестные подписЧИЦЫ(!!!) — если будете собираться в театр, не забудьте пригласить любимого адвоката!» — заметил Сергей Жорин.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Сами они, правда, пока эту информацию не подтверждали. Надо добавить, что на их личных страничках в соцсетях так и не было до сих пор ни одной совместной фотографии.

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Тэги:

Евгений ПетросянНовости googleСергей ЖоринТатьяна БрухуноваТеатр имени Табакова
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Петросян после свадьбы взял в театр Жорина вместо жены
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