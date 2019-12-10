НОВОСТИ

«Прекрасно»: друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой

Писатель-сатирик Георгий Териков знаком с артистом полвека.

«Прекрасно»: друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Петросян с Брухуновой. Фото Лики Брагиной.

Недавно стало известно о тайном браке, который заключили 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова. Отношения «молодые» зарегистрировали в начале декабря. Автор многочисленных юморесок комика и его отставной супруги Елены Степаненко Георгий Териков рассказал КП, как чувствует себя новоиспеченный муж.

А чувствует он себя весьма неплохо. «Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», – описал состояние приятеля писатель. Он признался, что Татьяну знает давно, часто видит, и она ему весьма симпатична. По его словам, Брухунова очень уважительно относится к Евгению Вагановичу.

«Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: «Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!»» — рассказал он.

Петросян высоко оценил шутку и не стал обижаться на приятеля.

Отметим, что далеко не все отнеслись к свадьбе Петросяна с Брухуновой восторженно. Татьяна призналась в своем блоге, что чуть не задохнулась от злобных посланий со стороны хейтеров. Люди дошли до того, что желали ей смерти. Однако у девушки хватило такта не отвечать «доброжелателям» тем же. В ответ она написала теплые слова: «Крепкого здоровья и счастья!».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений Петросянотношения Татьяны Брухуновой и Евгения Петросянапомощница ПетросянаТатьяна Брухунова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Прекрасно»: друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Интересно?
Поделись с друзьями: