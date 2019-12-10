«Прекрасно»: друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой

Недавно стало известно о тайном браке, который заключили 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова. Отношения «молодые» зарегистрировали в начале декабря. Автор многочисленных юморесок комика и его отставной супруги Елены Степаненко Георгий Териков рассказал КП, как чувствует себя новоиспеченный муж.

А чувствует он себя весьма неплохо. «Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», – описал состояние приятеля писатель. Он признался, что Татьяну знает давно, часто видит, и она ему весьма симпатична. По его словам, Брухунова очень уважительно относится к Евгению Вагановичу.

«Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: «Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!»» — рассказал он.

Петросян высоко оценил шутку и не стал обижаться на приятеля.

Отметим, что далеко не все отнеслись к свадьбе Петросяна с Брухуновой восторженно. Татьяна призналась в своем блоге, что чуть не задохнулась от злобных посланий со стороны хейтеров. Люди дошли до того, что желали ей смерти. Однако у девушки хватило такта не отвечать «доброжелателям» тем же. В ответ она написала теплые слова: «Крепкого здоровья и счастья!».