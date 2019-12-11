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«Насильник» Дианы Шурыгиной устроился на работу таксистом

В свободные часы Сергей Семенов занимается правозащитной деятельностью.

«Насильник» Дианы Шурыгиной устроился на работу таксистом
"Насильник" Шурыгиной уехал из Ульяновска/http://globallookpress.com/

«Насильник» героинь ток-шоу Дианы Шурыгиной Сергей Семенов рассказал, что после освобождения из колонии переехал из Ульяновска в соседнюю Самару и устроился на работу таксистом. По словам молодого человека, он прошел через самый настоящий ад. Никто не хотел брать его на работу из-за судимости. В итоге ему удалось устроиться таксистом.

В свободное время молодой человек занимается правозащитной деятельностью. Как он рассказал, к нему часто обращаются люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Как говорит Сергей Семенов, все, что с ним случилось, вовсе не случайно.

У Сергея Семенова есть и амбициозные планы. Он хочет семью и детей. Девушка у него уже есть. Не исключено, что скоро они сыграют свадьбу. «Больше всего хочется, чтобы все плохое осталось позади. Знаете, я прошел через самый настоящий ад, на этот путь ушло почти три года моей жизни. Теперь хочется наверстать все, что я упустил. Хочется учиться, жить, любить. Этим и буду заниматься», — заявил молодой человек, слова которого приводит «СтарХит».

Напомним, что Сергея Семенова обвинили в изнасиловании ульяновской девушки Дианы Шурыгиной. Сначала ему дали восемь лет колонии строгого режима. После апелляций в январе 2018 года молодой человек оказался на свободе. Шурыгина же прославилась тем, что ходила на ток-шоу и рассказывала свою печальную историю.

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Тэги:

Диана ШурыгинаСамараСергей СеменовУльяновск
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«Насильник» Дианы Шурыгиной устроился на работу таксистом
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