«Пропала страсть»: Шурыгина развелась с наскучившим ей мужем

Несколько дней назад Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем — телеоператором Андреем Шляниным. Стало известно, что расставание — обоюдное решение. Однако у поклонников блогера осталось немало вопросов. Именно поэтому девушка решила внести ясность.

В своем посте в Instagram она пообещала быть максимально искренней и рассказать все, как есть. Шурыгина начала с того, что вышла замуж, когда ей было всего 18 лет — сейчас она понимает, что слишком рано. Она рассказала, что за два года совместной жизни они с мужем пережили немало различных моментов, включая ссоры и перемирия, однако по прошествии этого срока «отношения перешли в стадию бытовухи».

«Пропала прежняя страсть, а мужа я начала воспринимать больше как брата или друга», — поделилась Шурыгина. Она добавила, что Андрей настаивал на рождении ребенка, а она была к этому не готова. «В какой-то момент, примерно за месяц до того, как мы решили развестись, наши отношения с мужем стали слишком обыденными», — написала Диана и добавила, что обыденность — совсем не то, чего она хочет в свои 20 лет.

больше по теме Диана Шурыгина объявила о разводе Девушка в ближайшее время намерена оформить разрыв отношений с Андреем Шляниным.

«Если бы мы не решили развестись, поверьте, несчастны остались бы оба», — объяснила девушка. Она подчеркнула, что ей не хотелось обманывать поклонников и саму себя, поэтому она считает принятое решение правильным.