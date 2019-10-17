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«Пропала страсть»: Шурыгина развелась с наскучившим ей мужем

В своем микроблоге Диана Шурыгина решила подробно рассказать о причинах расставания с оператором Андреем Шлягиным.

«Пропала страсть»: Шурыгина развелась с наскучившим ей мужем
Диана Шурыгина и Андрей Шлягин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Несколько дней назад Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем — телеоператором Андреем Шляниным. Стало известно, что расставание — обоюдное решение. Однако у поклонников блогера осталось немало вопросов. Именно поэтому девушка решила внести ясность. 

В своем посте в Instagram она пообещала быть максимально искренней и рассказать все, как есть. Шурыгина начала с того, что вышла замуж, когда ей было всего 18 лет — сейчас она понимает, что слишком рано. Она рассказала, что за два года совместной жизни они с мужем пережили немало различных моментов, включая ссоры и перемирия, однако по прошествии этого срока «отношения перешли в стадию бытовухи». 

«Пропала прежняя страсть, а мужа я начала воспринимать больше как брата или друга», — поделилась Шурыгина. Она добавила, что Андрей настаивал на рождении ребенка, а она была к этому не готова. «В какой-то момент, примерно за месяц до того, как мы решили развестись, наши отношения с мужем стали слишком обыденными», — написала Диана и добавила, что обыденность — совсем не то, чего она хочет в свои 20 лет. 

«Если бы мы не решили развестись, поверьте, несчастны остались бы оба», — объяснила девушка. Она подчеркнула, что ей не хотелось обманывать поклонников и саму себя, поэтому она считает принятое решение правильным. 

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Андрей ШлянинблогДиана Шурыгинапричины развода
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«Пропала страсть»: Шурыгина развелась с наскучившим ей мужем
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