«Татьяна попьет крови у престарелого артиста»: ясновидящая обрисовала будущее Петросяна

Как считает Наталья Копнева, Брухунова четко понимает, чего хочет от этих отношений.

Ясновидящая Наталья Копнева заявила, что в отношениях юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой не все гладко. Как уверена таролог, супруги часто скандалят и выясняют друг с другом отношения. У них нет полной гармонии и понимания. В то же время она уверена, что страсть между ними присутствует. Правда, она продлится недолго.

Как заверила ясновидящая, сейчас после свадьбы Татьяна Брухунова выжимает из юмориста все соки. В какой-то момент терпение Петросяна лопнет и он разведется с молодой пассией. При этом, как заверила Копнева, скорее всего, Брухунову у сатирика уведет некий молодой человек.

Наталья Копнева уверена, что Евгений Петросян после расставания с молодой женой постарается наладить отношения с Еленой Степаненко, с которой сейчас переживает болезненную дележку имущества. Бывшие супруги, как известно, заняли непримиримую позицию.

«Она окажется нечестной дамой. Татьяна попьет крови у престарелого артиста», — сказала ясновидящая, слова которой приводит портал Dni.ru.