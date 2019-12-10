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«Она прекрасно говорит по-русски»: Фетисов высказался о своей единственной дочери

Анастасия часто подвергалась травле журналистов, за то что якобы никогда не жила в России.

«Она прекрасно говорит по-русски»: Фетисов высказался о своей единственной дочери
Фетисов высказался о дочери/http://globallookpress.com/

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своей единственной дочери Анастасии. Девушке сейчас 28 лет. В прессе она не раз подвергалась нападкам. Многие журналисты обвиняли ее в том, что она не говорит по-русски и вообще никогда не жила в родной стране. Сейчас она учится на режиссера и много времени проводит в Нью-Йорке.

«Она прекрасно говорит по-русски. Это просто нелепые слухи, что она никогда не жила в России. Она просто училась в детстве в Америке», – заметил Вячеслав Фетисов.

Алла Довлатова спросила, почему у девушки сейчас двойное имя Анастасия-Александра. Оказалось, что второе имя она взяла в честь отца Вячеслава Фетисова. Также ведущая отметила, что в одной из бесед с журналистами дочь хоккеиста заявила, что даже когда выйдет замуж оставит свою фамилию — Фетисова.

«В этом вопросе все будет зависеть, согласится на такие условия ее будущий муж или нет», — заметил прославленный хоккеист и депутат Госдумы.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАмерикаАнастасия ФетисоваВячеслав Фетисов
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«Она прекрасно говорит по-русски»: Фетисов высказался о своей единственной дочери
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