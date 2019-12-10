«У нее слезы льются»: Фетисов рассказал о реакции тещи на отстранение России от соревнований

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался по поводу заседания исполкома WADA, где было принято решение отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Я с тещей своей разговаривал. Ей сейчас 83 года. Она тренер сборной России по спортивной гимнастике. У нее слезы льются. Она не знает, что теперь говорить ребятам. Они с четырех лет занимаются, а теперь рискую пропустить Олимпиаду, главную цель своей жизни», — заявил он.

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По словам Вячеслава Фетисова, некоторые люди просто не понимают, какой труд вкладывают спортсмены, чтобы добиться результатов.

«Для меня, конечно, это болезненная история. Я долго возглавлял российский спорт. После 2002 года мы сумели найти возможность, желание, людей и вернулись на лидирующие позиции в мире. Сейчас находимся в еще более худшем состоянии, чем тогда. Моя душа вместе с ребятами, которые ни в чем не виноваты», — отметил Вячеслав Фетисов.