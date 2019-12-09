Тюльпанова выдвинула Кержакову условие, связанное с сыном

В интервью «Комсомольской правде» Милане Тюльпанова рассказала о взаимоотношениях с бывшим мужем. По словам девушки, они с Александром Кержаковым заключили мирный договор, согласно которому футболист имеет право видеться с их общим сыном трижды в неделю. В каждый из дней спортсмен может провести с наследником не более четырех часов. А как распорядиться этим временем, Александр решит самостоятельно, полагает Милана. Дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова призналась, что не будет препятствовать Кержакову, если он, к примеру, захочет сводить ребенка на футбол или в развлекательный центр, придумав, как занять досуг маленького сына.

При этом Тюльпанова уточнила, что выдвинула перед бывшем мужем одно условие: в течении года он не может забирать Артемия к себе домой. По словам Миланы, их двухлетний сын успел отвыкнуть от папы. Ведь раньше их встречи носили эпизодический характер.

«Тем более, что там уже другая семья, и нужно, чтобы ребенок к этому был морально подготовлен», — отметила Милана.

Кроме того, девушка смогла договориться с бывшим супругом и поводу выезда ребенка за границу. По словам Тюльпановой, уже в ближайшее время данный запрет будет снят в судебном порядке и они с Артемием смогут поехать куда-нибудь отдохнуть.