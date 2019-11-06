НОВОСТИ

«Я иски не подавал»: Кержаков опроверг все обвинения в свой адрес

Футболиста начали обвинять в том, что он пытается снизить сумму алиментов для своей супруги.

«Я иски не подавал»: Кержаков опроверг все обвинения в свой адрес
Александр Кержаков. Фото: Глуз Александр/Архив "КП"

Российский футболист Александр Кержаков опровергает обвинения в том, что он подал в суд на свою бывшую жену с целью снизить сумму ежемесячных алиментов. По словам мужчины, он исправно платит все положенные деньги и всегда поступал так же.

Во время интервью изданию «Подъём» футболист заявил, что никаких исков не подавал, в отличие от своей супруги, которую он называет исключительно «той стороной». По его словам, суд был еще зимой и он полностью принял вынесенное решение, а вот другая сторона осталась чем-то недовольна и сейчас пытается исправить ситуацию.

Кержаков также удивился, что историю с блокировкой счета его ИП подняли только сейчас, ведь все произошло еще в январе. По словам футболиста, сейчас дела обстоят так: у него есть и другой счет, открытый, на который поступает его заработная плата и с которого снимается сумма алиментов, а все остальное к делу не относится.

Четыре года назад Кержаков женился Милане Тюльпановой, которая родила сына Артемия, а незадолго до этого, погиб ее отец. Милана тяжело переживала смерть отца, и в этот период в семье начались проблемы и скандалы. Кержаков рассказывал, что его жена злоупотребляла алкоголем, лечилась в реабилитационных клиниках и принимала наркотики, но суд доказал, что все эти сведения были неправдой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алекандр Кержаковалиментысуд с бывшей женой
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я иски не подавал»: Кержаков опроверг все обвинения в свой адрес
Интересно?
Поделись с друзьями: