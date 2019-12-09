НОВОСТИ

Орбакайте объяснила, почему Пугачева не пришла на праздник Киркорова

По словам певицы, у Примадонны сейчас очень тяжелый период и она никак не смогла попасть на день рождения дочери Филиппа.

Орбакайте объяснила, почему Пугачева не пришла на праздник Киркорова
Максим Галкин, Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Кудрявцева Лариса / Архив "ЭГ"

Неделю назад Филипп Киркоров собрал грандиозный праздник в честь дня рождения дочки Аллы-Виктории, которой исполнилось 8 лет. Мероприятие вышло шумным и дорогим, певец потратил на него более трех миллионов рублей, а в гости позвал более двухсот гостей, включая и Аллу Пугачеву. Но, к удивлению прибывших, Примадонна так и не явилась поздравить именинницу.

Сразу же начались слухи о скандале Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, из-за чего визит к Филиппу так и не состоялся. Но Кристина Орбакайте раскрыла правду. Как оказалось, звезда отказалась от визита на день рождения из-за сурового рабочего графика, связанного с выходом ее автобиографического фильма. Так что певица обязательно поздравит Аллу-Викторию, но немного позже и без лишних глаз.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров отплатил Примадонне примерно той же монетой и не явился на премьеру картины «Тот самый концерт» в кинотеатр «Октябрь».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Орбакайте объяснила, почему Пугачева не пришла на праздник Киркорова
Интересно?
Поделись с друзьями: