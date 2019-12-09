Орбакайте объяснила, почему Пугачева не пришла на праздник Киркорова

По словам певицы, у Примадонны сейчас очень тяжелый период и она никак не смогла попасть на день рождения дочери Филиппа.

Неделю назад Филипп Киркоров собрал грандиозный праздник в честь дня рождения дочки Аллы-Виктории, которой исполнилось 8 лет. Мероприятие вышло шумным и дорогим, певец потратил на него более трех миллионов рублей, а в гости позвал более двухсот гостей, включая и Аллу Пугачеву. Но, к удивлению прибывших, Примадонна так и не явилась поздравить именинницу.

Сразу же начались слухи о скандале Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, из-за чего визит к Филиппу так и не состоялся. Но Кристина Орбакайте раскрыла правду. Как оказалось, звезда отказалась от визита на день рождения из-за сурового рабочего графика, связанного с выходом ее автобиографического фильма. Так что певица обязательно поздравит Аллу-Викторию, но немного позже и без лишних глаз.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров отплатил Примадонне примерно той же монетой и не явился на премьеру картины «Тот самый концерт» в кинотеатр «Октябрь».