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Лазарев сравнил день рождения дочери Киркорова с «Песней года»

Как признался музыкант, столько артистов он не видел даже на одном из главных песенных фестивалей страны.

Лазарев сравнил день рождения дочери Киркорова с «Песней года»
Лазарев высказался о дне рождения дочери Киркорова/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Лазарев сравнил день рождения дочери поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Аллы-Виктории с «Песней года». Напомним, что девочке исполнилось восемь лет. На празднике было огромное число гостей.

«Такое количество артистов я не видел даже на «Песне года»! Праздник длился 6 часов», — сказал Сергей Лазарев, который не мог пропустить яркое событие в жизни его коллеги по музыкальной сцене.

Как признался Лазарев, перед праздником он созванивался с поп-королем. Спросил, что нужно купить в подарок его дочери. В итоге выбор был сделан в пользу серебряных ботинок на меху, с пайетками. Как сказал музыкант, они очень красивые.

Певец также отметил, что всерьез рассматривает возможность отдать своего сына в танцы. Дело в том, что Никита прекрасно станцевал перед публикой на дне рождения дочери Киркорова.

Певец также сказал, что не оставит своего сына без подарков на новогодние праздники. Оказывается, Никита без ума от наборов «Щенячий патруль». Мальчик уже написал письмо Деду Морозу. При этом Лазарев сказал, что каждый Новый год теперь к его детям приходит Дедушка Мороз. Отмечать предстоящий праздник он собирается дома вместе с детьми, сообщает «Комсомольская правда».

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Лазарев сравнил день рождения дочери Киркорова с «Песней года»
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