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«Впервые увидела работающую на сцене маму»: Орбакайте оценила «Тот самый концерт»

По словам певицы и актрисы, все детство она провела за кулисами маминых выступлений.

«Впервые увидела работающую на сцене маму»: Орбакайте оценила «Тот самый концерт»
Орбакайте оценила фильм "Тот самый концерт", где в главной роли ее мать/http://globallookpress.com/

Певица и актриса Кристина Орбакайте оценила фильм «Тот самый концерт», который посвящен ее звездной маме, Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Она пришла поддержать свою родительницу несколько дней назад в киноцентр «Октябрь». В зале, как известно, яблочку негде было упасть. Удивляться этому в общем-то не стоит. В зале появилась и сама Примадонна.

По словам Кристины Орбакайте, все ее детство прошло за кулисами маминых концертов. При этом в зале она фактически никогда не была. Она добавила, что, конечно, была в апреле вместе со своей семьей в Кремлевском дворце на сольнике матери. Однако из-за большого внимания публики к своей персоне ей толком не удалось оценить выступление родительницы. Сейчас же все прошло в более спокойной обстановке.

Как сказала Орбакайте, она с нетерпением ждала выхода на экраны фильма «Тот самый концерт». «Впервые увидела работающую на сцене маму. Ее эмоции, глаза, настроение – то, что можно не рассмотреть, сидя в зале, – для меня стали потрясением. Да еще и прекрасный звук. Что может быть лучше?» – заявила Кристина Орбакайте, слова которой приводит портал Dni.ru.

Отметим, что фильм «Тот самый концерт» прошел в столице при полном аншлаге. Теперь его смогут увидеть многие жители России. Картину покажут в крупных российских городах. Кстати, нельзя исключать, что Пугачеву в ближайшее время снимут в еще одной картине. На это намекнул на днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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Тэги:

Алла ПугачеваКонстантин ЭрнстКристина ОрбакайтеФильм "Тот самый концерт"
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«Впервые увидела работающую на сцене маму»: Орбакайте оценила «Тот самый концерт»
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