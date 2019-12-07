Сын Орбакайте вместе с женой посетил премьеру фильма Пугачевой

6 декабря в Москве состоялась премьера долгожданного фильма «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой. Те, кто не попал на юбилейный концерт Примадонны весной 2019 года, теперь могут насладиться вокалом певицы в кинотеатрах страны. Одними из первых это сделали родственники и друзья самой артистки. Алла Борисовна пришла на премьерный показ в жакете, в длинной атласной юбке с блузкой. Она находилась в хорошем настроении и даже выступила с речью.

Когда Пугачева появилась в кинозале, то ее стали фотографировать папарацци, а поклонники одарили аплодисментами. Певице пришлось несколько минут позировать и приветствовать всех перед тем, как разместиться в кресле. Поддержать ее пришла Кристина Орбакайте. Дочка села рядом с Примадонной. Также в кинотеатре появился внук Аллы Борисовны Никита Пресняков. Он проскользнул в зал со своей женой Аленой Красновой.

Общаться с журналистами пара не стала. Они промчались по красной дорожке мимо представителей прессы. Никита не стал отходить от своего привычного стиля. Он облачился в серые джинсы, белую футболку и темную куртку. Его супруга выглядела элегантно в коротком платье с цветочным принтом и пиджаке-пальто черного цвета. Волосы она собрала в чуток, а также сделала броский макияж. Супруги разместились рядом с Пугачевой и Орбакайте.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что Пресняков вел себя надменно. «Пресняков прям как король проходит со своей, не надо к ним подходить вообще и обращать внимание корреспондентам», «Такой надменный», — стали писать пользователи. Напомним, что Никита не любит поп-музыку. Ему ближе рок, поэтому молодой человек даже создал собственную группу. Добавим, что также на показ фильма пришли Стас Намин, Светлана Дружинина, Константин Эрнст и другие известные персоны.