НОВОСТИ

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате денег сына

По словам Владимира, телеведущий распоряжается наследством ребенка.

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате денег сына
Шепелев, как уверяет отец Фриске, тратит деньги сына/http://globallookpress.com/

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что гражданский муж его дочери, телеведущий Дмитрий Шепелев, тратит деньги, которые достались в наследство Платону, сыну Жанны Фриске.

Владимир Фриске отметил, что после смерти дочери была продана ее квартира в Майами. За нее удалось выручить 470 тысяч 758 долларов. По курсу это свыше тридцати миллионов рублей. Владимир Фриске со своей супругой отказались от этих денег в пользу внука. Условие было только одно. Чтобы их не мог снять Шепелев. К своему 18-летию Платон Шепелев мог бы купить себе на эти деньги квартиру и машину.

Однако недавно Владимиру Фриске благодаря своим адвокатам стало известно, что только на судебные тяжбы с ним Шепелев снял со счета сына более двух миллионов рублей. Еще почти три миллиона он списал на школьные нужды ребенка.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей. Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма — 20 тысяч», — заявил Владимир Фриске.

Отец исполнительницы не сомневается, что средства Шепелев тратит на свои нужды. К примеру, деньгами сына он выкупил долю родителей в особняке гражданской жены. Всего, как заверил Владимир Фриске, со счетов Платона уже пропали более шести миллионов рублей. Такими темпами денег к 18-летию сына Жанны Фриске просто не останется, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ФрискеДмитрий ШепелевЖанна ФрискеПлатон Шепелев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате денег сына
Интересно?
Поделись с друзьями: