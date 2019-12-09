Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате денег сына

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что гражданский муж его дочери, телеведущий Дмитрий Шепелев, тратит деньги, которые достались в наследство Платону, сыну Жанны Фриске.

Владимир Фриске отметил, что после смерти дочери была продана ее квартира в Майами. За нее удалось выручить 470 тысяч 758 долларов. По курсу это свыше тридцати миллионов рублей. Владимир Фриске со своей супругой отказались от этих денег в пользу внука. Условие было только одно. Чтобы их не мог снять Шепелев. К своему 18-летию Платон Шепелев мог бы купить себе на эти деньги квартиру и машину.

Однако недавно Владимиру Фриске благодаря своим адвокатам стало известно, что только на судебные тяжбы с ним Шепелев снял со счета сына более двух миллионов рублей. Еще почти три миллиона он списал на школьные нужды ребенка.

больше по теме Маша Малиновская назвала Дмитрия Шепелева скользким и надменным человеком Телеведущая набросилась с критикой на своего коллегу по творческому цеху.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей. Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма — 20 тысяч», — заявил Владимир Фриске.

Отец исполнительницы не сомневается, что средства Шепелев тратит на свои нужды. К примеру, деньгами сына он выкупил долю родителей в особняке гражданской жены. Всего, как заверил Владимир Фриске, со счетов Платона уже пропали более шести миллионов рублей. Такими темпами денег к 18-летию сына Жанны Фриске просто не останется, сообщает «СтарХит».