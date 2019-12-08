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«У него дочь на руках умерла»: Анна Семенович встала на защиту Владимира Фриске

По словам певицы, у ее подруги совершенно нормальная и воспитанная семья.

«У него дочь на руках умерла»: Анна Семенович встала на защиту Владимира Фриске
Семенович защитила Владимира Фриске/http://globallookpress.com/

Певица Анна Семенович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ встала на защиту отца скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимира. Ранее они вместе с исполнительницей несколько лет выступали в группе «Блестящие». Затем стали делать сольные карьеры.

Владимир Фриске. Фото
Семенович защитила Владимира Фриске/http://globallookpress.com/

Напомним, что телеведущий Дмитрий Шепелев дал скандальное интервью светской львице Ксении Собчак. В нем он, в частности, утверждал, что отец его гражданской жены хотел его убить. Якобы от расправы телеведущего спасли охранники.

«У Фриске абсолютно нормальная семья. Жанна принимала самое непосредственное участие в воспитании своей сестры, которая на 12 лет ее младше. У них потрясающая интеллигентная мама. Папа – добрый человек, очень замечательный. У него дочь на руках умерла. Он пережил стресс. Я не знаю, как бы вы себя вели в данном случае», — заявила Анна Семенович.

Певица также отметила, что она всегда знала Жанну как очень отзывчивого и чуткого человека. К семье исполнительницы, как она считает, не может быть никаких претензий. Все обвинения Шепелева Анна Семенович считает надуманными.

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Анна СеменовичВладимир ФрискеДмитрий ШепелевЖанна Фрискепрограмма "Звезды сошлись"
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«У него дочь на руках умерла»: Анна Семенович встала на защиту Владимира Фриске
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