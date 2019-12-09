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Феминистка стала «Мисс Вселенной 2019»

26-летняя Зозибини Тунци борется против гендерных стереотипов.

Феминистка стала «Мисс Вселенной 2019»
Зозибини Тунци, победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019». Фото: Инстаграм

Представительница Южной Африки стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019». 26-летняя Зозибини Тунци стала первой среди 90 конкурсанток из разных стран. Тунци удалось стать третьей одержавшей победу представительницей из ЮАР за все время соревнования.

Сама Тунци сразу после того, как озвучили ее имя, поспешила поблагодарить всех, кто поддерживал ее. Отдельное внимание модель уделила дизайнерам, которые обеспечили ее превосходными нарядами, а также возлюбленному – ему она выразила соучастие за постоянную поддержку в непростой подготовке. Оставила Тунци трогательное сообщение и для родителей.

«Я существую, потому что существуете вы. Вы дали мне жизнь, вырастили меня, чтобы я могла стать такой, какая я есть. Именно благодаря вам я могла гордо стоять на сцене в чужой стране, зная, где находятся мои корни и откуда я пришла. Я всегда благодарна вам и надеюсь, что вы будете гордиться мной каждый день жизни», — высказалась Зозибини.

Известно, что завоевавшая титул Тунци активно борется против гендерных стереотипов. В этом году в списке претенденток на корону не появилась россиянка Алина Санько – она не успела получить американскую визу.

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Феминистка стала «Мисс Вселенной 2019»
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