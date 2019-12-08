«Новогодний огонек отдыхает»: Жасмин оценила день рождения дочери Киркорова

Певица Жасмин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что осталась в полном восторге от дня рождения, которое устроил для своей восьмилетней дочери Аллы-Виктории поп-король отечественной эстрады и ее близкий друг Филипп Киркоров. На праздник он потратил свыше трех миллионов рублей.

«Мы подарила Алле-Виктории платье и ботиночки. Скажу, что сегодня крайне редко можно встретить таких родителей, которые всей душой вкладываются в праздник для своих детей. Новогодний огонек отдыхает. Программа на дне рождения была очень интересная. Мы видели ковер-самолет, у гадалки была большая очередь. Филипп на присел, все время развлекал гостей», — сказала Жасмин.

больше по теме Жасмин продемонстрировала роскошное декольте в костюме с пайетками Звезды собрались на музыкальной премии «Виктория» в Кремлевском дворце.

Как добавила исполнительница, сын Мирон весь вечер таскал ее по разным мастер-классам. «Он мне сказал: «Ты сегодня моя рабыня и должна все время быть рядом».

Любопытно, что не все гости дарили для Аллы-Виктории вещи. К примеру, композитор Игорь Крутой и певец Николай Басков признались, что подарили деньги. Об этом их лично попросил поп-король.