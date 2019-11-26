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Награду заберет младший сын: Жасмин получила премию «Супермама»

Певица удостоилась приза в номинации «Голос».

Награду заберет младший сын: Жасмин получила премию «Супермама»
Певица Жасмин

Мама троих детей, певица Жасмин, получила в довесок к награде диадему и массу подарков от спонсоров. Об этом сообщает специальный корреспондент Teleprogramma.pro с места событий.

«Мне очень приятно получить такую награду и за голос, и как мама», — поделилась певица.

Жасмин была в прекрасном расположении духа и пошутила, что награду заберет ее сын, который любит блестящие вещи. Речь идет о младшем ребенке — трехлетнем Мироне. Старший сын Жасмин уже перешагнул границу совершеннолетия — ему 22 года. Средней дочке Маргарите 7 лет.

Как писала Teleprogramma.pro, на церемонию Жасмин приехала одна, заявив, что домашние заняты своими делами. Она выбрала для мероприятия стильный образ total black.

Премия Supermama вручается в России 4-й раз. Награду в номинации «Кино» получила актриса, певица и телеведущая Алика Смехова.

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Награду заберет младший сын: Жасмин получила премию «Супермама»
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