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«Супруга у меня шикарная, молодая, красивая»: Лещенко расхвалил жену Ирину

Певец живет с ней с 1978 года, но детей у пары никогда не было.

«Супруга у меня шикарная, молодая, красивая»: Лещенко расхвалил жену Ирину
Лещенко без ума от жены/globallookpress.com

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ расхвалил свою супругу Ирину. Вместе они с 1978 года. В прошлом году отмечали сорокалетие совместной жизни. Жена на 12 лет младше 77-летнего Льва Лещенко. При этом у музыканта никогда не было детей. Сам знаменитый певец не очень переживает по этому поводу.

«Супруга у меня шикарная, молодая, красивая. Она, конечно, ненамного меня моложе. Всегда занимается мной. Рядом с ней я чувствую себя просто превосходно», — заверил известный певец.

Как добавил Лев Лещенко, он находится в прекрасной физической форме. Он может без проблем, к примеру, 20 раз отжаться от пола. Учитывая его солидный возраст – это действительно отличный результат.

Отметим, что Ирина Багудина вторая жена Льва Лещенко. Ранее он был женат на певице и актрисе театра и кино Алле Абдаловой. Вместе ни были на протяжении десяти лет, после чего брак рухнул.

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Тэги:

Ирина ЛещенкоЛев ЛещенкоПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Супруга у меня шикарная, молодая, красивая»: Лещенко расхвалил жену Ирину
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