«Она сама себя сделала»: Лещенко заявил, что Бузова «имеет право быть на виду»

Певец Лев Лещенко в очередной раз встал на защиту певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Как заметил музыкант, эта исполнительница добилась всего сама, поэтому имеет право быть на виду и при этом хорошо выглядеть перед окружающей ее публикой. «Она сама себя сделала», — заметил Лев Лещенко.

В то же время он подчеркнул, что ему претит такой гламур, как в произведениях Пастернака: «Хотят позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех». Лев Лещенко отметил, что вокруг Бузовой сегодня много разговоров. В то же время есть и другие интересные исполнители. В качестве примера он привел Светлану Лободу. Он считает ее творчески интересной единицей.

По словам Льва Лещенко, в нашей стране хватает талантливой молодежи. И каждый из этих молодых людей появился не из ниоткуда. Все, что сейчас происходит, он считает закономерностью. В то же время артист уверен, что творческие люди в нашей стране немного измельчали. Все действуют очень поверхностно, на один раз. Он уверен, что искусство не любит приблизительности, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно певица Ольга Бузова назвала Льва Лещенко Львом Левченко. Любопытно, что в беседах с журналистами музыкант заверил, что Бузова просто оговорилась и это может случиться с каждым.