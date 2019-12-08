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Шепелев приводил 16 охранников на встречу родных с сыном Фриске

Сестра исполнительницы Наталья рассказал, как три года назад проходили свидания.

Шепелев приводил 16 охранников на встречу родных с сыном Фриске
Шепеелв не хотел, чтобы родные Фриске виделись с его сыном/http://globallookpress.com/

Сестра скончавшейся в 2015 году от рака мозга певицы Жанны Фриске Наталья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ прокомментировала недавнее интервью гражданского мужа своей родственницы телеведущего Дмитрия Шепелева. Он, напомним, общался со светской львицей Ксенией Собчак. Шепелев, в частности, сказал, что отец Фриске хотел его убить, что сама Жанна не общалась с папой.

«Я посмотрела его интервью отрывками. Мне присылают все, кому, наверное, не лень. Он не хотел, что мы виделись с Платоном. На все вопросы был готов отвечать только через адвоката. На контакт с нами через судебных приставов не шел. Мы с мамой вдвоем приходили на свидания с Платоном. Там была крохотная комнатушка. Метра три не больше. Причем в этой комнатушке, кроме Платона, меня, мамы, Дмитрия было еще шесть его охранников. На выходе из здания стояли еще десять человек из его охраны», — заявила Наталья Фриске.

Ведущий программы Оскар Кучера отметил, что Шепелев, видимо, очень небедный человек раз мог позволить себе содержать такой штат охраны.

«Он не находился рядом с Жанной, когда она была в коме. Уезжал по своим делам. Это полный бред, что Жанна не общалась с отцом. У них всегда с папой были теплые отношения», — отметила Наталья Фриске.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеНаталья ФрискеОскар Кучерапрограмма "Звезды сошлись"
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Шепелев приводил 16 охранников на встречу родных с сыном Фриске
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