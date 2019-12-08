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София Ротару на «Песне года» не захотела разговаривать с журналистами

При этом 72-летняя певица все-таки приняла участие в фотосессии на ковровой дорожке.

София Ротару на «Песне года» не захотела разговаривать с журналистами
София Ротару (Фото: Globallookpress.com)

72-летняя София Ротару прилетела в Москву ради съемок в «Песне года». При этом, как уточняет корреспондент Teleprogramma.pro, народная артиста СССР не захотела общаться с журналистами и комментировать свой участие в фестивале. Украинская исполнительница лаконично подметила, что пребывает в отличном настроение, после чего спешно отправилась в отведенную для нее гримерную в сопровождении поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Оставив без внимания вопросы со стороны репортеров.

Певица София Ротару
София Ротару спешно покинула ковровую дорожку, отправившись в гримерную (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

Несмотря на то, что София Михайловна согласилась принять участие в фотосессии на ковровой дорожке, она не захотела разговаривать с представителями прессы. Ранее уточнялось, что артистка появилась на «Песне года», несмотря на то, что ее выступление не предполагало никакого гонорара. В свою очередь, Николай Басков охотно раздавал интервью журналистам, заявляя, что он полностью поддерживает Ротару в ее желании спеть в Москве. Украинскую исполнительницу «Золотой голос России» считает «Великой» артисткой, снискавшей любовь и признание публики благодаря необычному вокалу и собственному таланту.

К слову, за свое 40-минутное выступление София Михайловна получает порядка 60 тысяч долларов. Примечательно, что супруг певицы Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с уверенностью заявил, что Ротару захотела выступить в России не ради денег. Сама артистка от каких-либо комментариев отказалась.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНиколай БасковСофия РотаруФестиваль "Песня года"Филипп Киркоров
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София Ротару на «Песне года» не захотела разговаривать с журналистами
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