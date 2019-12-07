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«Конечно, бедного рядом быть не может»: Дубцова рассказала, какого ищет жениха

По словам исполнительницы, адекватный мужчина просто сожрет себя, если будет зарабатывать меньше.

«Конечно, бедного рядом быть не может»: Дубцова рассказала, какого ищет жениха
Дубцова рассказала, какого ищет жениха/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Дубцова высказалась о том, какого мужчину ищет себе в мужья. По ее словам, к ней сейчас клеится огромное количество представителей сильного пола, которые накачали пресс, работают полумоделями и считают себя красавчиками. Она отметила, что такие никогда не сведут ее с ума и таких она не будет обеспечивать. Нахлебники ей в семье не нужны.

При этом она считает, что у нее нюх на альфонсов и слабаков. Певица остро чувствует ложь и страх. Порой, как она уверена, рядом с ней тушуются даже состоявшиеся и состоятельные.

По словам певицы, многие судят по ней поверхностно. Думают, если она живет на Рублевке, одевается в ЦУМе, отдыхает на Мальдивах и у нее веселый инстаграм – значит она чья-то любовница. При этом если благодетеля никто не видел, то значит он из криминального мира. Ее обижает, что ни кому не приходит в голову мысль, что она много трудится и все деньги зарабатывает своим трудом. Отметим, что у звезды очень много выступлений. К примеру, сейчас проходит тур по городам страны.

«Конечно, бедного рядом быть не может. Адекватный мужчина просто сожрет себя, если будет зарабатывать меньше», — заявила Ирина Дубцова, слова которой приводит «СтарХит».

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«Конечно, бедного рядом быть не может»: Дубцова рассказала, какого ищет жениха
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