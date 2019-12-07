Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

Сериал «Друзья» — один из самых популярных во всем мире. Зрители проживали с героями их насыщенные жизни, примеряли на себя их трагедии и делили радостные моменты.

Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана. Мужчина скончался в в американского городке Малибу на западе Лос-Анджелеса в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала пневмония, сообщает издание Fox News.

«Я и коллектив Агентства художников Абрамса огорчены новостью о кончине Либмана. Он был выдающимся актером театра и кино. Наши мысли с его родными и женой Джессикой», — заявил агент артиста Роберт Аттерман.

Отметим, в сериале Друзья Либман сыграл отца Рэйчел Грин. Также он известен по картинам «Ангелы в Америке» и «Норма Рэй».

Напомним, в основе знаменитого сериала лежат истории шестерых друзей — Рейчел, Моники, Фиби, Джоуи, Чендлера и Росса. Поселившиеся по соседству три девушки и три парня сначала просто дружат, потом страстно влюбляются, делятся постыдными секретами и скрываются от жестокой реальности взрослой жизни в своих квартирках.