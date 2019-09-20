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Перечислены самые популярные сцены культового сериала «Друзья»

Их пользователи Интернета ищут отдельно, чтобы пересмотреть свой любимый момент.

Перечислены самые популярные сцены культового сериала «Друзья»
Сериал «Друзья» стал культовым телешоу и приобрел миллионы фанатов по всему миру. Фото: Supplied by FilmStills.net

«Яндекс» проанализировал, какие сцены из культового сериала «Друзья» пользователи ищут чаще всего (по данным с сентября 2018 по август 2019 годов). Оказалось, что самым популярным персонажем является Моника, а реже всего в поиске попадаются запросы о Джоуи. В основном, зрители ищут моменты, когда кто-либо из героев женится или танцует.

Сериал «Друзья»
Самые популярные ситуации, которые упоминаются в запросах Яндекса. Фото: пресс-служба компании «Яндекс».

Люди часто пишут запросы: «Моника переспала с Чендлером», «Рейчел проигрывает квартиру», «Росс идет в солярий», «Чендлер делает предложение», «Фиби поет про драного кота» и «Джоуи не делится едой». Для удобства исследователи подготовили несколько таблиц инфографики, демонстрирующих, что чаще всего ищут поклонники сериала.

Сериал «Друзья»
Самые часто упоминаемые действия с участием пары персонажей. Фото: пресс-служба компании «Яндекс».

Добавим, что по данным «Яндекса» чаще всего запросы по «Друзьям» оставляет не взрослая аудитория, а нынешние студенты, которые не смотрели сериал а 90-ые. При этом, он остается одним из самых популярных художественных телепроектов россиян, уступая только «Игре престолов». Напомним, недавно появилась новость о том, что «Друзей» собираются перезапустить, но позже создатели картины заверили, что никаких продолжений не будет, так как они могут только испортить теплые воспоминания о любимом сериале.

А вы когда-нибудь искали конкретную сцену «Друзей»  в Интернете?

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"Друзья"культовый сериаллучшие ролисериал «Друзья»Яндекс
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Перечислены самые популярные сцены культового сериала «Друзья»
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