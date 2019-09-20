Перечислены самые популярные сцены культового сериала «Друзья»

«Яндекс» проанализировал, какие сцены из культового сериала «Друзья» пользователи ищут чаще всего (по данным с сентября 2018 по август 2019 годов). Оказалось, что самым популярным персонажем является Моника, а реже всего в поиске попадаются запросы о Джоуи. В основном, зрители ищут моменты, когда кто-либо из героев женится или танцует.

Люди часто пишут запросы: «Моника переспала с Чендлером», «Рейчел проигрывает квартиру», «Росс идет в солярий», «Чендлер делает предложение», «Фиби поет про драного кота» и «Джоуи не делится едой». Для удобства исследователи подготовили несколько таблиц инфографики, демонстрирующих, что чаще всего ищут поклонники сериала.

Добавим, что по данным «Яндекса» чаще всего запросы по «Друзьям» оставляет не взрослая аудитория, а нынешние студенты, которые не смотрели сериал а 90-ые. При этом, он остается одним из самых популярных художественных телепроектов россиян, уступая только «Игре престолов». Напомним, недавно появилась новость о том, что «Друзей» собираются перезапустить, но позже создатели картины заверили, что никаких продолжений не будет, так как они могут только испортить теплые воспоминания о любимом сериале.

А вы когда-нибудь искали конкретную сцену «Друзей» в Интернете?